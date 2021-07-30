أمير القصيم يوجه الجهات الأمنية بتطبيق إجراءات كورونا بحزم

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، كافة الجهات الأمنية والخدمية، بتشديد الاحترازات الوقائية بشكل حازم وصارم لتلافي الخطر من ازدياد حالات الاصابات بفيروس كورونا.

وذكرت إمارة القصيم -عبر تويتر- أن أمير المنطقة ومن خلال متابعته اليومية لأعداد الاصابات والاحترازات الوقائية، أكد عدم التهاون في تطبيق المخالفات على كافة المتهاونين بالاجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا.

كما شدد على التباعد واستخدام كافة البروتوكولات، قائلًا إنه «لا مجال فيما يهدد صحة الجميع».

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