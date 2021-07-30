الصحة: 1187 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1176 خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 524584 حالة.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1176 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 505003 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8226 حالة.

يُذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 26 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

كما كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، عن دراسة سعودية، توثق مأمونية لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفعاليته في منع المرض الشديد.

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