8 خطوات إلكترونية لتفعيل إشعارات خدمات الجوازات عبر تطبيق «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العام للجوازات، خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدمات الجوازات المتاحة عبر تطبيق أبشر.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، إن هناك 8 خطوات لتفعيل خاصية الإشعارات، والتي جاءت كالآتي:

تسجيل الدخول عبر التطبيق.

اختيار أيقونة معلوماتي.

اختيار أيقونة الخط الزمني.

تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي).

اختيار تصنيف الخدمة (أنا والعائلة، المركبات، العمالة المنزلية، المخالفات المرورية).

اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها.

تظهر عبارة «أضف إلى التقويم» ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب.

الضغط على أيقونة إضافة.

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