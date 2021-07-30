محامي يطالب بإغلاق حسابات مشاهير التواصل حال نشرهم إعلانات مضللة

الرياض - محمد عبدالله - طالب المحامي والعضو السابق في النيابة العامة، الدكتور ماجد الموزان، بإغلاق حسابات من يقوم بنشر إعلانات مضللة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون عقوبة رادعة لهم.

وقال الموزان لـ«برنامج 120» المذاع على «الإخبارية» إن العقوبات الحالية والتي تتضمن غرامة 40 ألف ريال والتشهير، غير كافية؛ لأنه ضلل المجتمع وأغوى الناس بضياع أموالهم.

وأشار إلى ضرورة أن يتم إغلاق حسابات المخالفين من المشاهير، إضافة الى تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها.

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