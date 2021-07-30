صحة جازان: إجراء 12 ألف عملية جراحية خلال 6 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، عن إجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير – يونيو 2021م).

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أن العمليات الجراحية شملت 9001 عملية جراحية عامة، و747 عملية مناظير جراحية، و2618 عملية ضمن جراحة اليوم الواحد.

كما تم إجراء 124 عملية جراحية في الاوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي، من بينها 67 عملية جراحية طارئة، و57 عملية جراحية اعتيادية.

من جهة أخرى، وتحت إشراف فريق طبي عبر تقنية الطب الاتصالي، نجح مستشفى العيدابي العام في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض.

اقرأ أيضًا:

صحة جازان: مركز لقاحات كورونا بـ«هروب» يبدأ استقبال المواطنين والمقيمين