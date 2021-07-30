الغذاء والدواء: تسعير الأدوية بالباركود للمرونة في التعديل حسب المتغيرات

وأوضحت أن الهدف من عدم وجود السعر (كتابةً) ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود) مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.
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