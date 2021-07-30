الغذاء والدواء: تسعير الأدوية بالباركود للمرونة في التعديل حسب المتغيرات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أسعار الأدوية ما زالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق «طمني» التابع للهيئة بدلاً من وجود السعر (كتابةً) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع.

وأوضحت أن الهدف من عدم وجود السعر (كتابةً) ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود) مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.