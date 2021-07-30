محمد بن مسعود - الدمام - 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 03:32 PM في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمان مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمان أكدت شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية، مقتل 2 من طاقمها في هجوم بطائرة مسيرة تعرضت له في بحر العرب، قبالة عُمان، طبقاً لوكالة "رويترز". الكلمات المفتاحية ، مقتل 2 من طاقم سفينة تابعة لشركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية قبالة عُمان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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