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التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 03:16 PM
استعرضا جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخيوزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ
التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.
، وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ ،
المصدر : الخليج 365
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