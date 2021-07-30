الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في ثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 174 يوماً 1912 مسجداً، حرصاً سلامة المصلين .

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من مناطق الشرقية والقصيم وجازان.

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