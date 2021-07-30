السعودية | ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

شكرا لقرائتكم ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد السعودية الأولمبي، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين السعوديتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني في أولمبياد طوكيو وتمثيلهما للمملكة.

وقالت الأميرة ريما: "فخورة جداً بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة.. ها نحن نأتي".

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وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني قد أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو.

بدورها أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها في الأولمبياد بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر.