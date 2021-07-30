السعودية | السعودية: السماح بإلغاء طباعة الأسعار على العبوات الصيدلية

شكرا لقرائتكم السعودية: السماح بإلغاء طباعة الأسعار على العبوات الصيدلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، بإلغاء ‏طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية، حيث سيكون الأمر اختيارياً، اعتباراً من الأحد القادم، 1 أغسطس 2021.

وأوضحت الهيئة، سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن معلومات ‏التسجيل الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

الغذاء والدواء السعودية

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وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أصدرت تعميماً بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية، ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021.

وتضمن التعميم الذي أصدره نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، الدكتور عادل الهرف، تعديل المادة الـ14 من الفقرة الثانية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية.

وأوضحت الهيئة أن عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على العبوات، سوف تكون اختيارية وليست إلزامية، مبينة أنها تسعى لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء، والتأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته وتتبعه.