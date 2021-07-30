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أكد المرور السعودي أن نسبة التظليل لزجاج السيارات المسموح بها يمكن تجاوزها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط وجود تقرير طبي بذلك.
جديرٌ بالذكر أن ضوابط التظليل المسموح بها لزجاج السيارات، أن يكون تظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف، الذي يسمح برؤية مابداخل المركبة، بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30%) وألا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته، وألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.
"المرور": نسبة التظليل لزجاج السيارات يمكن زيادتها في الحالات المَرَضيةذياب الشمري الخليج 365 2021-07-30
أكد المرور السعودي أن نسبة التظليل لزجاج السيارات المسموح بها يمكن تجاوزها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط وجود تقرير طبي بذلك.
جديرٌ بالذكر أن ضوابط التظليل المسموح بها لزجاج السيارات، أن يكون تظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف، الذي يسمح برؤية مابداخل المركبة، بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30%) وألا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته، وألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
02:24 PM
بشرط وجود تقرير طبي يؤكد ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء
أكد المرور السعودي أن نسبة التظليل لزجاج السيارات المسموح بها يمكن تجاوزها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط وجود تقرير طبي بذلك.
جديرٌ بالذكر أن ضوابط التظليل المسموح بها لزجاج السيارات، أن يكون تظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف، الذي يسمح برؤية مابداخل المركبة، بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30%) وألا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته، وألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.
، "المرور": نسبة التظليل لزجاج السيارات يمكن زيادتها في الحالات المَرَضية ،
المصدر : الخليج 365
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