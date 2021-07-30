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سجّل سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت"، صباح اليوم، تراجعاً بنسبة 0.27% للتعاملات الآجلة، ما يعادل 0.20 دولار، ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.21 دولار، ليتداول عند 73.41 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
"برنت" ينخفض بنسبة 0.27 %وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-30
سجّل سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت"، صباح اليوم، تراجعاً بنسبة 0.27% للتعاملات الآجلة، ما يعادل 0.20 دولار، ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.21 دولار، ليتداول عند 73.41 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
02:12 PM
ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
سجّل سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت"، صباح اليوم، تراجعاً بنسبة 0.27% للتعاملات الآجلة، ما يعادل 0.20 دولار، ليصل إلى 74.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.21 دولار، ليتداول عند 73.41 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
، "برنت" ينخفض بنسبة 0.27 % ،
المصدر : الخليج 365
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