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أظهرت بيانات الحكومة الهندية أن البلاد سجّلت 44230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31.57 مليون. كما سجلت البلاد 555 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423217.
مصر
سجّلت مصر 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس بلغ 284 ألفاً و170 إصابة من ضمنهم 299 ألفاً و167 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و514 حالة وفاة.
الهند تسجّل 44230 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة بمصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-30
أظهرت بيانات الحكومة الهندية أن البلاد سجّلت 44230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31.57 مليون. كما سجلت البلاد 555 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423217.
مصر
سجّلت مصر 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس بلغ 284 ألفاً و170 إصابة من ضمنهم 299 ألفاً و167 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و514 حالة وفاة.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:20 PM
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أظهرت بيانات الحكومة الهندية أن البلاد سجّلت 44230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31.57 مليون. كما سجلت البلاد 555 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423217.
مصر
سجّلت مصر 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس بلغ 284 ألفاً و170 إصابة من ضمنهم 299 ألفاً و167 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و514 حالة وفاة.
، الهند تسجّل 44230 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة بمصر ،
المصدر : الخليج 365
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