وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع خادم الحرمين بالبوسنة والهرسك

الرياض - محمد عبدالله - قام وزير الشؤون الإسلامية، د.عبداللطيف آل الشيخ، بزيارة جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك، ورافقه سفير السعودية لدى البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد زار في وقت سابق مدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو، وصحبه خلال الزيارة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وسفير المملكة لدى البوسنة أسامة الأحمدي.

ووقعت الوزارة والمشيخة الإسلامية في دولة البوسنة والهرسك، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقّعة في مجال الشؤون الإسلامية.

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