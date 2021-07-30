تعليم الرياض: حريق محدود بأحد المستودعات دون وقوع أضرار

الرياض - محمد عبدالله - اكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن الحريق الذي نشب في أحد المستودعات لم يسفر عنه أي أضرار أو إصابات بشرية وتمت السيطرة عليه بواسطة الدفاع المدني.

وذكر تعليم الرياض -عبر تويتر- ان حريقًا جزئيًا ومحدودًا اندلع في إحدى مستودعات الإدارة بحي الروابي، وتمت السيطرة عليه من الدفاع المدني في وقت قياسي.

وأشار إلى أنه لم يسفر عن الحريق وقوع إصابات -ولله الحمد-، أو أضرار قد تؤثر على سير العمل لخدمة العملية التعليمية.

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