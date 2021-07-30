«الطيران العُماني» تعلن إعادة تسيير رحلات جوية لأداء مناسك العمرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الطيران العماني، عن إعادة تسيير رحلات جوية إلى جدة، للراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك بدءًا من 11 أغسطس المقبل.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أن السفر لأداء مناسك العُمرة بات متاحًا الآن؛ حيث ستتم إعادة تسيير رحلات إلى جدة، بدءًا من ١١ أغسطس، من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي عند إبراز شهادة تطعيم تؤكد انقضاء ١٤ يومًا من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-١٩ قبل السفر.

يُذكر أن موسم العمرة بدأ يوم الأحد الماضي (15 من ذي الحجة)، وذلك عقب انقضاء موسم الحج بنجاح، ودون تسجيل أي إصابات بكورونا بين ضيوف الرحمن.

كما أعلنت وزارة السياحة، عن فتح الباب أمام السياح لزيارة المملكة، بدءًا من بعد غد الأحد الأول من أغسطس.

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