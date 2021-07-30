إعطاء 53 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج العربي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج وصلت إلى أكثر من 53 مليون جرعة، فيما تخطى عدد الوفيات 18 ألف حالة حتى الآن.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,388,266) حالة، و إجمالي حالات التعافي (2,308,909) حالات، وإجمالي حالات الوفيات (18,259) حالة، وإجمالي اللقاحات المعطاة (53,106,069) جرعة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز 26 مليون جرعة معطاة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 26 مليونًا