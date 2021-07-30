الأرصاد: أمطار ورياح وبَرَد على منطقتي عسير والباحة

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للارصاد، تنبيهًا إلى أهالي عسير والباحة: من تكوُّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع مركز الأرصاد –وفقًا للإخبارية- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق: جازان ونجران ومرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر الطقس الحار على شرق ووسط المملكة.

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