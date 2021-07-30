الوزير الخطيب: السعودية تفتح أبوابها مجددًا للسياحة العالمية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن السعودية ستفتح أبوابها مجددًا للسياحة العالمية، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لحماية المواطنين والزائرين.

وقال الخطيب –عبر حسابه على تويتر- : «أشكر قيادتنا الرشيدة على رفع تعليق دخول المملكة لحاملي الفيز السياحية؛ حيث ستفتح المملكة أبوابها مجددًا للسياحة العالمية، وذلك بعد اتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات والترتيبات الضرورية لحفظ سلامة وحماية مواطني المملكة والسياح».

كانت وزارة السياحة أعلنت أمس الخميس، عن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من الأحد المقبل (الأول من أغسطس)، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

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