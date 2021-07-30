التربيع الأخير لقمر ذي الحجة يزيِّن سماء السعودية مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الجمعية الفكية بجدة، أن قمر ذي الحجة سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل، اليوم الجمعة، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل، في سماء السعودية والوطن العربي.

وأشارت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- إلى أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير هذا الشهر، يوم السبت، عند الساعة (04:16) مساءً بتوقيت السعودية، ويكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

وأضافت أن فترة التربيع الأخير؛ حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلما، تعتبر الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التليسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأوضحت فلكية جدة انه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء، إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1443 .

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