وزارة الحج والعمرة: غير مسموح بدخول الأطفال لساحات المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، أنها لا تسمح بدخول الأطفال للساحات أو المسجد الحرام، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مسموح الأطفال عمر سنتين وسبع سنوات الجلوس بالساحة الخارجية للحرم؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «غير مسموح دخول الأطفال للساحات أو المسجد».

وأضاف: «يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافى، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما)».

وعن وجود عطل في تطبيق اعتمرنا لدى بعض المستفيدين، شدد الحساب على ضرورة تغيير الإعدادات في أجهزة التليفون: «من إعدادات الأندرويد، التطبيقات، اعتمرنا، الأذونات، أغلق الموقع، من إعدادات الآيفون، اعتمرنا، الموقع، مطلقًا».

وواصل: «يسمح التطبيق بإضافة 4 مرافقين فقط من غير التابعين ولا يمكن حذف أسمائهم من الحساب إلا بعد 15 يوما من إضافتهم».

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