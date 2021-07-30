الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

طقس السعودية اليوم

وقال الحصيني : متوقع اليوم الجمعة 1442/12/20هـ أجواء حارة نهارًا وتميل للحرارة في أول الليل تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق تظهر بعض السحب بعضها ممطر “بمشيئة الله” بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير ونجران وجازان والإمارات وعمان واليمن تسبق برياح مثيرة للغبار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس السعودية لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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