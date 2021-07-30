ارتفاع أسعار الذهب اليوم والمعدن الأصفر صوب أفضل أداء أسبوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

تحركت أسعار الذهب اليوم صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو .

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو تموز عند 1832.40 دولار أمس الخميس. والذهب مرتفع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1830.80 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أما على المستوى المحلي فقد بلغ سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 220 ريالًا فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 202 ريال وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 193 ريالًا فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156 ريالًا.

تلاشي شبح زيادة أسعار الفائدة وقفز الذهب 1.4 بالمئة أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك “بعض المجال لتعافي” سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة “بعيد جدا”. في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو أيار. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1055.38 دولار.

شارك الخبر