أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت فوق 74 دولارًا للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط في مستهل التداولات لكن خام برنت لا يزال متماسكًا فوق 74 دولارًا للبرميل مع اتجاه الأسعار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.

أسعار النفط في العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 بالمئة أمس الخميس.

وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر تشرين الأول 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل.

أسعار خام غرب تكساس

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس بواقع 1.7 بالمئة.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

سبب تراجع الأسعار

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة “تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف” وذلك بحسب CNBC العربية.

وقالت يانج “هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب”.

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