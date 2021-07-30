شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء طباعة التسعيرة على الأدوية يثير مخاوف المستهلكين من التلاعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار قرار إلغاء طباعة التسعيرة على الأدوية مخاوف المستهلكين من تلاعب شركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالأسعار.

جاء ذلك بعد سماح الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختيارياً وليس إلزامياً.

وأضافت الهيئة أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

يذكر أنه بدءاً من الأحد المقبل، يحق لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلغاء ‏طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل من على عبوات المستحضرات الصيدلية والعشبية.