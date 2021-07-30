شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على ابداع محمد عبده: في السبعين ويقول هل من منازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة على إبداع فنان العرب محمد عبده خلال حفلته في الباحة.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو للفنان محمد عبده خلال غناءه في حفلته بالباحة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وكتب قائلًا : "الله يحفظك يا اسطور ال لا بترل ... ولحس السي معاها ! في السبعين ويقول هل من منازل ؟! ماشاءالله ... معجون فن".

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق قد أعلنت عن نفاد تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، في مدينة الباحة