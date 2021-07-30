شكرا لمتابعة خبر عن تصوير جوي رائع لمركبات التمور قبل إنطلاق المهرجان في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أظهرت صور نشرها مهرجان بريدة للتمور المركبات التي تحمل التمور قبل انطلاق المهرجان في يدى

وبين التصوير الجوي السوق بأجمل حلة، ووقوف السيارات بتنظيم مميز في تظاهرة تجارية فريدة

يجدر الإشارة إلى أن مهرجان بريدة للتمور ينطلق، الأحد المقبل 1 أغسطس 2021م وسط أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية على مستوى المملكة بمدينة التمور ببريدة، بمزادات يومية وحركة بيع كبيرة ، يستوعب أكثر من 57 مليون كيلوغرام من التمور بأكثر من 14 مليون عبوة.