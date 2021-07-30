الحربي يتوقَّع موجة مطرية على 3 مناطق خلال الـ7 أيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الراصد الجوي، سامي الحربي، موجة مطرية على مرتفعات جنوب المملكة خلال السبعة أيام المقبلة، ويكون الأكثر تأثرًا بها جازان ثم عسير.

وقال الراصد الحربي –عبر تويتر- إنه متوقع موجة مطرية على مرتفعات جنوب المملكة (الباحة، عسير، جازان) خلال السبعة ايام المقبلة، وأن الاكثر مطرًا جيزان ثم مرتفعات عسير خاصة جنوبها.

وأضاف أن مرتفعات الطائف بمنطقة مكة المكرمة سيكون تأثرها بالموجة المطرية أقل، مقارنة بجازان وعسير والباحة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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