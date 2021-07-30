حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس 2021م، وأنه يمكن معرفة النتيجة عن طريق حساب المستفيد بالبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «صدرت نتائح الأهلية للدورة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية)».

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار البرنامج إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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