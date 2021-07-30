السفير الفرنسي بالرياض: أحب المطبخ السعودي.. والكبسة وجبتي المفضلة

الرياض - محمد عبدالله - قال السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي،، إنه يهوى المطبخ السعودي والأكلات النجدية، وإن المقلوبة والكبسة هما من أطباقه المفضلة.

وأشار السفير الفرنسي –عبر تويتر- إلى أن الطبخ والطعام هو صلة وصل قوية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وأنه يسعده أن يتذوق دائمًا النكهات النجدية والطعام النجدي، وأنه يهوى تناول المقلوبة والكبسة، وهما من أطباقه المفضلة.

من جهة أخرى، عبر السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة معرضي «مكتبة الفنّ» و «بان» في معهد مسك للفنون، موضحًا أنه صرح ثقافي رائع في قلب الرياض، وأن فرنسا تنوي تعزيز التعاون معه.

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