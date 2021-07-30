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السفير الفرنسي بالرياض: أحب المطبخ السعودي.. والكبسة وجبتي المفضلة

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الرياض - محمد عبدالله - قال السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي،، إنه يهوى المطبخ السعودي والأكلات النجدية، وإن المقلوبة والكبسة هما من أطباقه المفضلة.

وأشار السفير الفرنسي –عبر تويتر-  إلى أن الطبخ والطعام هو صلة وصل قوية بين فرنسا والمملكة العربية ، وأنه يسعده أن يتذوق دائمًا النكهات النجدية والطعام النجدي، وأنه يهوى تناول المقلوبة والكبسة، وهما من أطباقه المفضلة.

من جهة أخرى، عبر السفير الفرنسي عن سعادته  بزيارة معرضي «مكتبة الفنّ» و «بان» في معهد مسك للفنون، موضحًا أنه صرح ثقافي رائع في قلب الرياض، وأن فرنسا تنوي تعزيز التعاون معه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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