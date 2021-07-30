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الإطاحة بمواطن يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في جازان

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة جازان، القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة.

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه تبين معاناته من اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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