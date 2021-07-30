4 شروط لدخول السياح إلى المملكة بدءًا من 1 أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة السياحة، فتح المملكة أبوابها للسائحين، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداءً من 1 أغسطس 2021م؛ حيث حددت 4 شروط لدخول السياح إلى المملكة.

وأضح الحساب الرسمي لوزارة السياحة على موقع «تويتر»، شروط دخول السياح إلى المملكة والتي جاءت كالآتي:

تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول (اللقاحات المعتمدة في الممكلة، هي جرعتين من فايزر أو من أسترازينيكا، أو من موديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون).

إحضار شهادة معتمدة تثبت نتيجة فحص pcr سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة.

تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، اضغط هنا.

تحميل تطبيق توكلنا وستجيل بياناتهم فيه لتمكينهم من دخول الأماكن العامة.

ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني «روح السعودية» اضغط هنا.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، «نرحب مجددًا بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا».

وأضاف: «ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة، باستكشاف ما تضمّه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم مهمة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي».

وكانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من عام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة؛ حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.

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