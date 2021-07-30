الحصيني: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق خلال الـساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا وتميل للحرارة في أول الليل وتميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى ظهور بعض السحب؛ بعضها ممطر أمطارًا متفاوتة من خفيفة الى غزيرة، على أجزاء من مناطق الباحة وعسير ونجران وجازان، تسبق برياح مثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

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