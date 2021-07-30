إتلاف 5 أطنان من المخللات الفاسدة في معمل مخالف بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض من اكتشاف معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات، تديره عمالة غير نظامية، وتم ضبط وإتلاف أكثر من خمسة أطنان.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- : «قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة، يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية».

وتابعت «أتلفنا 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة.. وأغلقنا المعمل المخالف.. وأحلنا العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة».

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