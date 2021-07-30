الارشيف / اخبار السعوديه

إتلاف 5 أطنان من المخللات الفاسدة في معمل مخالف بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض من اكتشاف معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات، تديره عمالة غير نظامية، وتم ضبط وإتلاف أكثر من خمسة أطنان.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- : «قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة، يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية».

وتابعت «أتلفنا 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة.. وأغلقنا المعمل المخالف.. وأحلنا العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة».

 

 

اقرأ أيضا:

مسالخ الرياض تستقبل 38 ألف أضحية في أول أيام العيد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا