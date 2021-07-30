انطلاق مهرجان التمور ببريدة الأحد المقبل بمشاركة 14 مليون عبوة

الرياض - محمد عبدالله - ينطلق بعد غدٍ الأحد (١ أغسطس) مهرجان التمور في مدينة بريدة، بمشاركة نحو 57 مليون كيلوجرام من التمور بأكثر من 14 مليون عبوة.

وذكر المهرجان –عبر حسابه على تويتر- أنه ستقام مزادات يومية وحركة بيع كبيرة خلال فترة مهرجان بريدة للتمور، إضافة إلى باقة من الفعاليات والأنشطة الجديدة.

وقال أمين منطقة القصيم، رئيس لجنة مهرجانات مدينة بريدة، المهندس محمد المجلي، في وقت سابق، إن أمانة المنطقة أنهت كافة استعداداتها للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن تكون السعودية هي المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، حيث أنها صنفت الثانية عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي.

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