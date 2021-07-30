الأرصاد: أمطار ورياح بمناطق عدة وموجة حارة على الشرقية والرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وكذلك موجة حارة على عدة مواقع بالشرقية والرياض خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

هطول أمطار وسحب رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الباحة «المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» وعسير «بيشة، تثليث» وجازان «أبو عريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد»تشهد هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك هطول للأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي عسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال المع، محايل» ونجران «بدر الجنوب، حبونا، خباش، نجران، شرورة».

رياح نشطة وموجة حارة على الشرقية والرياض

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي الرياض «الدوادمي، السليل، عفيف، وادي الدواسر» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية».

وتواصل الموجة الحارة لليوم الثاني، التأثير على عدة مواقع بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، والتي يُصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48درجة أو أكثر.