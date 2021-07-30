بالصور.. السفير فيصل حفظي يٌقدّم أوراق اعتماده للرئيس الألباني

الرياض - محمد عبدالله - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

ونقل السفير حفظي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس جمهورية ألبانيا وتمنياتهما لحكومة وشعب ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

من جانبه رحب الرئيس الألباني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.