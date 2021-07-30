مدني الرياض يسيطر على حريق جزئي في أحد مستودعات التعليم

اندلع حريق جزئي في أحد مستودعات إدارة التعليم، بحي الروابي في الرياض ، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي، دون إصابات تذكر .

وأوضح مدني الرياض أن الحريق جزئي، وشب في أحد المستودعات التابعة لإدارة التعليم بالرياض، وتمت السيطرة عليه بعد مباشرة قياسية من فرق الدفاع المدني، أدت إلى إخماد الحريق بوقت قياسي دون أضرار تذكر .

ومن جهة أخرى أوضح متحدث تعليم الرياض على الغامدي أنه حريق جزئي محدود، تمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني، دون أضرار تؤثر على سير العمل في خدمة العملية التعليمة .