مدني الرياض يسيطر على حريق جزئي في أحد مستودعات التعليم

وأوضح مدني الرياض أن الحريق جزئي، وشب في أحد المستودعات التابعة لإدارة التعليم بالرياض، وتمت السيطرة عليه بعد مباشرة قياسية من فرق الدفاع المدني، أدت إلى إخماد الحريق بوقت قياسي دون أضرار تذكر .
ومن جهة أخرى أوضح متحدث تعليم الرياض على الغامدي أنه حريق جزئي محدود، تمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني، دون أضرار تؤثر على سير العمل في خدمة العملية التعليمة .
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