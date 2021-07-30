شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 مواقع مخالفة بـ «صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارتا المراقبة والكراج ببلدية غرب الدمام 5 مواقع في صناعية دلة، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

جولات مشتركةوواصلت البلدية وبالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، شركة الكهرباء، الدفاع المدني، الضبط الإداري بشرطة الدمام الجولات المشتركة على المناطق الصناعية «دلة» للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية. وأشار مواطنون إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذه المناطق وكافة المناطق الصناعية وفرض الغرامات على جميع المخالفين حتى يضمن المستفيدون حقوقهم.مواد كيميائيةوأشار المواطن خالد آل غريبة، إلى وجود مخالفات للاشتراطات البلدية وكذلك الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع في المناطق الصناعية، وورش السيارات، حيث لا يلتزم البعض بالمساحة المحددة للموقع ويرمون المخلفات خارج الحدود المسموحة بذلك مما يلحق الضرر بالآخرين وخاصة المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار بيئية ونشوب حرائق لخطورتها، مؤكدا أهمية التعامل بحزم مع تلك المواقع وفرض الغرامات على جميع المخالفين، وكذلك ضرورة التواجد الأمني بشكل دوري لضبط المخالفين.مشاركة مجتمعيةوطالب المواطن سعيد الدوسري بتكثيف الجولات المشتركة في المواقع الصناعية من قبل الجهات المسؤولة، بشكل دوري ومتابعة تعديل المخالفات التي يتم رصدها والإشعار بها لأصحاب المنشآت والمصانع، وكذلك ضرورة عمل جولات تفتيشية مفاجئة على ورش السيارات ومواقع السكراب للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات وصلاحية السلع المستخدمة في هذه المواقع، حتى يكون المستفيدون في أمان، وناشد الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات حتى تقوم الجهات المسؤولة بالوقوف على هذه المخالفات ومعالجتها، حيث إن المواطن يعد شريكا في ضبط المخالفات، كما دعا أصحاب المنشآت إلى ضرورة الوقوف على منشآتهم والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات فيها والتأكد من التزام العمالة وعدم مخالفتهم للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والبلدية.