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«الصحة»: الجرعة الثانية تقاوم التحورات.. و1289 حالة كورونا جديدة

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة تحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح؛ لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالتحوّرات.

وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1289 حالة مؤكدة، وتعافي 1299 حالة. فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11358 حالة، منها 1395 حالة حرجة. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 523397 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 503827 حالة. وأشارت إلى تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8212 حالة «يرحمهم الله جميعًا».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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