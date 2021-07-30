شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 91 % من معلمي الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، عن وصول نسبة المحصنين بين المعلمين ومنسوبي المدارس إلى أكثر من 91 %.

وأوضح مساعد مدير عام تعليم الأحساء للشؤون المدرسية فهد القويزاني، أن الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حرصت منذ صدور التوجيهات بأخذ اللقاح على تحصين منسوبيها من المعلمين وفريق الإدارة التعليمية، حتى وصلت نسبة المحصنين إلى 95 % بين منسوبي الإدارة، عدا مَنْ لديهم ظروف صحية خاصة.

وأشار إلى أن التحصين تم تحت إشراف شخصي من مدير تعليم الأحساء، مؤكدا العمل على استكمال تحصين منسوبي الإدارة والمدارس مع عودة المعلمين لتصل النسبة إلى 100 %.