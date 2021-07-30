شكرا لقرائتكم خبر عن 1500جولة تغلق 9 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1524 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 9 منشآت وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 16 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، داعية لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات حرصا على سلامة الجميع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة.