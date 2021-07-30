شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سبتمبر آخر موعد لأعمال جائزة الحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جائزة الحوار الوطني، التي ينظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس عن استمرار استقبال الأعمال المقدمة في مختلف فروعها حتى 30 من شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في الجائزة، وانطلاقاً من الأهداف التي تضطلع بها في نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام والوحدة الوطنية واحترام الاختلاف والتنوع. وأوضح نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري، أن الموقع الإلكتروني للجائزة تلقى أكثر من 100 مشاركة حتى الآن، منها 25 مشاركة عن فرع المؤسسات الحكومية، مبينًا أن الجائزة تشتمل على أربعة فروع هي: الأول للمؤسسات الحكومية، والثاني لمؤسسات القطاع الخاص، والثالث لمؤسسات المجتمع المدني، والرابع للأعمال المتميزة والمبتكرة، التي قام بها مواطنون ملهمون.