شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني «عائشة محيمود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبدالله الربيعة نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، التي أجريت لها، أمس، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز ونجاح العملية في وقت قياسي، مبينا أن الفريق استطاع إنهاء العملية قبل وقتها المحدد بـ45 دقيقة بكل سلاسة، حيث استغرقت 7 ساعات و45 دقيقة، وبين أن العملية بدأت بمرحلة التخدير، وقام فريق التخدير بقيادة د. نزار الزغيبي بإعطاء الأدوية للمريضة وإدخال الأنابيب التنفسية والوريدية والشرايين والرقابية لضمان متابعة الحالة بدقة، تلا ذلك المرحلة الثانية إذ قام فريق جراحة المسالك البولية بقيادة د. فايز المدهن بإجراء المناظير التشخيصية للجهاز البولي والتناسلي، تلاها المرحلة الثالثة تعقيم وتجهيز المواقع الجراحية.

وقال: عقب ذلك بدأت المرحلة الرابعة بفتح الجلد والأغشية من قبل جراحة التجميل بقيادة د. عبيد المشعل وتم إعداد الجلد والأغشية من الأطراف المتطفلة للمساعدة في تغطية الفراغ بعد الفصل. وأبان أن المرحلة الخامسة هي فصل الحوض والأطراف الطفيلية وتعديل الحوض وشارك فيها فريق جراحة العظام للأطفال بقيادة د. أيمن جوادي، ثم عاد فريق جراحة المسالك البولية للأطفال لإتمام المرحلة السادسة وإعادة فصل وترميم الاشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي، وتبعها المرحلة السابعة لدراسة الأمعاء وإيجاد فتحة إخراج مؤقتة للقولون من قبل فريق جراحة الأطفال بقيادة د. محمد النمشان.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة «الثامنة» شارك الفريق الجراحي بمعظم الطواقم بإعادة الترميم وإقفال الفراغ الناتج عن الفصل، وبنهاية العملية تم تغطية الجراح ونقل الطفلة عائشة إلى وحدة العناية المركزة للأطفال. وأضاف أنه وفي إنجاز جديد استطاع الفريق الطبي إفاقة الطفلة عائشة ورفع أجهزة التنفس الاصطناعي في غرفة العمليات مما مكن الطفلة من التفاعل مع الفريق الطبي، لترسم ابتسامة شكر لقيادة وشعب هذا الوطن المعطاء، ورفع د. الربيعة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الدعم والبعد الإنساني الكبير الذي تتحلى به المملكة العربية السعودية، مثمنا جهود وخبرة أعضاء الفريق الطبي والجراحي الذين هم خلف هذا الإنجاز.