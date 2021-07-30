شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية فاسدة وسكن عمالة لتجهيز الوجبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر قسم الرقابة الشاملة ببلدية الهفوف، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 80 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق لائحة الجزاءات البلدية، وذلك استمرارًا للجولات الرقابية.

وضبطت بلدية الهفوف، سكن عمالة، يُستخدم لتجهيز الوجبات الغذائية، وصادرت 1750 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية.

من ناحيتها، صادرت بلدية البطحاء، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 9 كيلو جرامات من الخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لائحة الجزاءات البلدية.

كانت إدارة الأسواق المركزية بوكالة الخدمات في أمانة الأحساء قد رفعت 180 رأسًا من المواشي النافقة، التي تم إلقاؤها عشوائيًا في أنحاء متفرقة من سوق الأنعام المركزي، وتمت أعمال رش المبيدات الحشرية والتعقيم والتطهير للمواقع بعد رفع الحيوانات النافقة منها.