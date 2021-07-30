شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «التهاب الكبد لا يقبل الانتظار» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستشفى القطيف المركزي ومراكز الرعاية التابعة له، أن اليوم العالمي لالتهاب الكبد يشهد تكاتف جهود المراكز الصحية بشبكة القطيف الصحية، بالتعاون مع قسمي التوعية الصحية، ومكتب الطب الوقائي؛ لتفعيل هذه المناسبة، ورفع مستوى الوعي، والتشجيع على المبادرة بالفحص تحت شعار «التهاب الكبد لا يقبل الانتظار».

كان ممثلو شبكة القطيف الصحية قد اجتمعوا؛ لبحث سبل التعاون بين القطاعين، وتفعيل مبادرة «تستاهل نجيك»، التي تخدم الممارسين الصحيين.

وكانت إدارة شبكة القطيف الصحية، قد هنأت كلًا من د. فائدة المشور، ود. غنيمة الزاهر؛ لحصولهما على شهادة استشارية رضاعة طبيعية «IBCLC» المعتمدة دوليًا.