شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات والحشائش بأحياء عين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عين دار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في إزالة المخلفات مجهولة المصدر داخل الأحياء السكنية، بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت بلدية عين دار أعمالها في إزالة الحشائش داخل الأحياء السكنية، وكذلك إزالة المخلفات مجهولة المصدر بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف؛ تجنبًا للازدحام، ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».