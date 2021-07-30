شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف استشارة لـ«تعزيز الصحة النفسية» خلال الربع الثاني من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق «قريبون» التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، 40463 استشارة نفسية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م.

وبيّن المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بكل أنواعها، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على مدار أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال الرقم الهاتفي المخصص لذلك، ومن جميع مناطق المملكة، ولجميع فئات المجتمع.

فيما يتم استقبال كل الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق «قريبون»، سواء نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين، الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرّية تامة.

وأوضح المركز أن الاستشارات، التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية، منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، لا سيما المتعلقة بفيروس كورونا.

ويُعتبر مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية وتطبيق «قريبون» نموذجين لعمل مؤسسي نوعي يهدف لخدمة المجتمع ورفع الوعي النفسي حيال الاضطرابات النفسية وآلية التعامل معها بكفاءة عالية.