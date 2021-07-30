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القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان

تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة.

استكمال الإجراءات النظامية

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.

القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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